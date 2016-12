Nokia verklagt Apple wegen angeblicher Patentverletzungen

Nokia ergreift rechtliche Schritte - © APA (AFP)

Der einstige Handy-Weltmarktführer Nokia greift die Branchen-Ikone Apple vor Gericht an. Es seien eine Reihe von Patentverletzungsklagen in Deutschland und den USA eingereicht worden, teilten die Finnen am Mittwochabend mit. Seit einer 2011 abgeschlossenen Lizenzvereinbarung für einige Patente habe Apple entsprechende Angebote für andere Rechte abgelehnt, hieß es weiter.