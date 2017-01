Nofler Kinderfasching 2017 auf dem Bauernhof

„Die Planung für die Veranstaltung haben wir eigentlich schon letztes Jahr gleich nach dem letzten Kinderfasching angefangen“ verrät Obfrau Paula Hauser vom Elternverein an der Volksschule Nofels. „Zurzeit sind wir natürlich voll am Arbeiten und möchten den Kindern wieder einen tollen Nachmittag anbieten“ so die engagierte Obfrau und Mutter. Hauser betont, dass Dank ihres fleißigen Teams und den vielen Eltern, die sie unterstützen und helfen würden, sie sich auf eine sicher wieder tolle Veranstaltung für alle freuen könne.

Am Samstag, 4. Februar von 14.30 – 17.30 Uhr geht es in der Volksschul-Turnhalle in eine bunte Bauernhofswelt. Es warten wieder viele vergnügliche Spielstationen und eine Bastelwelt sowie im Untergeschoss im Mehrzweckraum ein Kleinkindbereich sowie Bewirtung auf alle Besucher. Im Turnsaal besteht Hausschuhpflicht. Es ist daher ratsam, Hausschuhe oder rutschfeste Socken mitzubringen. Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr – Eltern haften für ihre Kinder.