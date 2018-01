Noelia: Vorarlbergs Neujahrsbaby kommt aus Rankweil

Rankweil. Das Vorarlberger Neujahrsbaby kommt 2018 im Krankenhaus Feldkirch zur Welt. Noelia ist das erste Kind von Rebecca und Ingo aus Rankweil.

Erwartet wurde sie erst in einer Woche, doch gegen 6 Uhr in der Früh an Silvester setzten die ersten Wehen ein. Um 1:17 Uhr war es dann soweit und Noelia ist das erste in Vorarlberger zur Welt gekommene Kind 2018. Sie ist das erste Kind von Rebecca (27) und Ingo (33) aus Rankweil. Die Geburt verlief komplikationsfrei, der jungen Familie geht es trotz der langen Geburt und kurzen Nacht gut.