NÖ-Landesförderungen in Höhe von 1,8 Mrd. Euro an Kommunen

Seit 2015 wurden demnach insgesamt 4.000 Kultur- und regionale Wissenschaftsprojekte umgesetzt, in 450 Stadtkern-Attraktivierungen 23 Millionen Euro investiert und 650 Sportstätten um rund 50 Mio. Euro adaptiert. 233 Mio. Euro wurden für Baumaßnahmen an den 1.050 Kindergärten und 990 Pflichtschulen eingesetzt, 239 Mio. Euro flossen in die Verbesserung des 27.000 Kilometer langen Gemeinde-Straßennetzes, listete Mikl-Leitner auf. Mit 110 Mio. Euro an Landesförderungen für Finanzsonderaktionen seien 250 Mio. Euro an Investitionen ausgelöst worden, was die regionale Wirtschaft und den Arbeitsmarkt stärke.

In den Gemeinden sei von Politikverdrossenheit nichts zu spüren, verwies Mikl-Leitner auf das Engagement der Funktionäre. Die Menschen würden Vertrauen in die Kommunalpolitik haben. Das Miteinander sei der “Treibstoff des Erfolgs”. In der Mitte der Legislaturperiode halte die VP-NÖ in allen Bezirken Informationsveranstaltungen ab, um über umgesetzte Projekte ebenso zu berichten wie über Zukunftsvisionen.

6.700 Gemeinderäte zählt die Landespartei, die in 435 von 573 NÖ Kommunen bzw. in 16 von 20 Bezirkshauptstädten den Bürgermeister oder die Bürgermeisterin stellt. Die ÖVP sei als einzige Partei in allen Gemeinderäten im Land vertreten und auch in den Städten erfolgreich, betonte Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner.

