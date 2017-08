NÖ Badegewässer haben überwiegend ausgezeichnete Qualität

Wetterextreme bringen Herausforderungen für die Wasserqualität - © APA (dpa)

Die Qualität von 26 der 29 wichtigsten Badegewässer in NÖ ist ausgezeichnet, drei Seen bzw. Teiche erhielten die Note “gut”. Das ist das Ergebnis der regelmäßigen Untersuchungen, die eine EU-Richtlinie vorschreibt. Wetterextreme wie in den vergangenen Wochen bringen laut Landesrat Maurice Androsch (SPÖ) Herausforderungen für die Wasserqualität.