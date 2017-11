Noch offene Fälle gegen Mladic in Kroatien

Der ehemalige bosnisch-serbische Militärchef Ratko Mladic, der wegen Kriegsverbrechen in Bosnien zu lebenslanger Haft verurteilt wurde, soll auch in Kroatien wegen Verbrechen auf kroatischem Gebiet zur Verantwortung gezogen werden. Im Jahr 1992 wurde er von einem kroatischen Gericht bereits zu 20 Jahren Haft verurteilt, laut der kroatischen Staatsanwaltschaft sind noch weitere Fälle offen.

Im Jahr 1992 wurde Mladic in Sibenik in Abwesenheit verurteilt, weil er als Kommandant des 9. Korps der Jugoslawischen Volksarmee (JNA) in Knin den Beschuss von Sibenik und umliegender Orte angeordnet hatte. Bei den Angriffen, die zwischen August und November 1991 stattgefunden haben, gab es auch Zivilopfer. In Split, wo die Anklage 1995 erhoben wurde, läuft ein weiterer Prozess wegen der Pläne, den Staudamm Peruca in die Luft zu sprengen, was die Städte Sinj, Trilj und Omis mit mehr als 50.000 Bewohnern überflutet hätte. Im Jänner 1993 wurde der verminte Damm zwar erheblich beschädigt, ein völliger Dammbruch konnte jedoch verhindert werden. Darüber hinaus laufen Ermittlungen auch in Osijek und Zadar wegen Angriffen auf zivile Ziele.