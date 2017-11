Noch mehr Millionen für günstiges Wohnen

Das Land setzt die Wohnbauoffensive fort und hat heuer bereits Förderzusagen in Höhe von 115 Millionen gemacht.

Vorarlberg ist ein teures Pflaster, was Immobilien betrifft. Das früher übliche Einfamilienhaus im Land der Hüslebauer ist für die meisten nicht mehr erschwinglich. Das Land setzt deshalb die Wohnbauoffensive fort, hat heuer bereits Förderzusagen in Höhe von 115 Millionen gemacht, 27 Millionen mehr als im vergangenen Jahr. Für 2018 sind im Budget 150 Millionen vorgesehen.

Der Traum vom eigenen Haus scheitert an den hohen Grundpreisen und der Verfügbarkeit. Die Initiative Vau hoch drei macht sich deshalb Gedanken über eine höhere Verdichtung bei Neubauten und regt eine Nachverdichtung bestehender Bauten an.