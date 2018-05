„Noch habe ich keine Pensionssehnsüchte“

Aurelia Peter ist Herz und Hirn der Altacher Dorfmärkte

Reli ist seit einigen Jahren in Rente, aber nur auf dem Papier. „Derzeit bin ich hauptberuflich Oma und Marktorganisatorin“, sagt die Steirerin. Zweimal im Jahr organisiert sie einen großen Handwerks- und Kreativmarkt. Einmal im Advent, einmal im Frühjahr. Angefangen hat alles vor dreizehn Jahren. Bürgermeister Gottfried Brändle und die damalige Vorsitzende des Kulturausschusses Rosemarie Rützler kamen zu Reli und präsentierten die Idee für einen Altacher Gartenmarkt. Diese hat in kleinerem Rahmen ähnliche Veranstaltungen bereits organisiert und erklärte sich bereit mitzuhelfen. „Irgendwie bin ich aber hängengeblieben“, lacht Reli und heute sind die beiden Märkte ihre große Leidenschaft. Beim ersten Markt waren es 30 Aussteller, heute sind es mehr als 65, als Veranstalter tritt seit jeher die Gemeinde auf. Viele Aussteller aus Vorarlberg, Deutschland, der Schweiz und aus Tirol halten Altach und Reli seit Jahren die Treue, ähnlich wie in einer großen Familie wie sie feststellt. Auf die Suche nach neuen Ausstellern muss sie nicht gehen, im Gegenteil es gibt eine Warteliste. Die Anforderungen sind gemäß dem Motto des Markts „Aktiv und kreativ“ klar: Reli fordert gute Qualität, verkauft dürfen nur selbst gemachte Dinge werden.