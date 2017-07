Noch einmal heißt es in Lochau am Bodensee: >>bewegt in den Tag

Aus dem ganzen Leiblachtal waren an den bisherigen drei Terminen zahlreiche Bewegungsfreaks im sportlichen Outfit an den See gekommen, um hier mit einem professionell organisierten Fitnessprogramm gut gelaunt in den neuen Tag zu starten. Und nach dieser sehr abwechslungsreichen 40-minütigen Bewegungseinheit in diesem sensationellen Ambiente durften sich die Teilnehmer noch über ein kleines Frühstück freuen.

Alle sind herzlich eingeladen, hier aktiv mitzumachen. Die Teilnahme ist kostenlos!