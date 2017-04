Noah Saavedra und Jakob M. Erwa mit New Faces Award geehrt

Zur besten Nachwuchsschauspielerin wurde die schweizerisch-französische Schauspielerin Ella Rumpf gekürt, die in Jakob Lass’ “Tiger Girl” neben Maria Dragus spielt. Der auch mit Roter Panther betitelte Nachwuchspreis wird seit 1998 von der Zeitschrift “Bunte” verliehen; Österreicher fanden sich seit der Auszeichnung für Nora von Waldstätten 2009 nicht mehr unter den Preisträgern.

Saavedra, geboren am 13. Februar 1991 in Oberpullendorf, Burgenland, sammelte 2012/13 erste Bühnenerfahrung bei der Jungen Burg und stand u.a. in “Invasion!” und “Der böse Geist Lumpazivagabundus” auf der Bühne des Burgtheaters. 2013 bis 2015 studierte er Schauspiel am Konservatorium Wien, ehe er an die Ernst Busch Schule in Berlin wechselte. Im Fernsehen war er 2014 in einer Episodenhauptrolle der “Copstories”, im Kino 2016 in seiner ersten Hauptrolle in “Egon Schiele – Tod und Mädchen” zu sehen.

Jakob M. Erwa, geboren am 17. Juli 1981 in Graz, studierte an der Münchner Filmhochschule und erhielt 2007 für seinen Abschlussfilm “Heile Welt” den Großen Diagonale-Preis für den besten österreichischen Spielfilm. Mit seinem zweiten Spielfilm, dem Psychothriller “HomeSick”, wurde Erwa 2015 auf die Berlinale eingeladen. Seit 2010 in Berlin lebend, verfilmte er mit “Die Mitte der Welt” (2016) den gleichnamigen Coming-of-Age-Roman von Andreas Steinhöfel über eine junge schwule Liebe. Aktuell arbeitet er u.a. an der Umsetzung des historischen Stoffes “Transmorphosis” über das als Mann geborene Model Valeska Reon sowie an “Berlin Wedding”, einem “Hochzeits-Tragikomödien-Episodenfilm”.

(APA/ag.)