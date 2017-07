NMS Sulz-Röthis startet mit Ganztagesklasse

Sulz/Röthis. (mima) Dabei haben sich rund 31 Schüler aus den umliegenden Zubringervolksschulen für das neue Schuljahr in der VMS Sulz-Röthis eingeschrieben.

Umfangreiches Betreuungsangebot

Damit können zwei erste Klassen eröffnet werden, wobei eine Klasse auf Grund der vorliegenden verbindlichen Anmeldungen von 14 Schüler/ innen als Ganztagesklasse in verschränkter Form geführt werden wird. Dabei erhalten die Schüler ein Betreuungsangebot von Montag bis Donnerstag bis mindestens 16 Uhr, wobei auch ein Mittagstisch im Angebot enthalten ist. Am Freitag endet die Betreuung früher. Neben der Ganztagesklasse wird die zweite erste Klasse in gewohnter Form weiter geführt.