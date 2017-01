Nitsch Museum Mistelbach zeigt Druckgrafiken des Künstlers

Es werden tiefe Einblicke ins Werk von Hermann Nitsch gezeigt - © APA (dpa/Archiv)

Das Nitsch Museum in Mistelbach öffnet nach kurzer Winterpause am 4. Februar die Pforten. Noch bis April wird “Hermann Nitsch – Ritual” gezeigt. Die nächste Jahresschau widmet sich dann dem druckgrafischen Werk des Künstlers, teilte das Museum in einer Aussendung mit. Start ist am 4. Juni.