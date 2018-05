Nissan stellt Verkauf von Dieselwagen in Europa langsam ein

Der japanische Autobauer Nissan fährt in Europa sukzessive den Verkauf von Dieselwagen zurück.

Der Boom bei der Elektrifizierung in Europa werde es dem Unternehmen erlauben, “für bestimmte Autos bei jedem neuen Modell nach und nach den Diesel abzuschaffen”, sagte ein Nissan-Sprecher m Montag und bestätigte damit entsprechende Medienberichte.

Zum derzeitigen Anteil von Dieselwagen am Gesamtangebot und zu zeitlichen Zielen machte Nissan keine Angaben. Parallel zum Rückgang des Diesels will der japanische Autobauer noch stärker in die Elektromobilität investieren. Erst kürzlich erklärte Nissan, bis zum Geschäftsjahr 2022/23 die Zahl der jährlichen Verkäufe elektrifizierter Wagen versechsfachen zu wollen. Das entspricht dann rund einer Million Autos; gemeint sind sowohl reine Elektrofahrzeuge als auch Hybridantriebe.