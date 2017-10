Nissan soll Unterlagen zu Fahrzeug-Checks gefälscht haben

Skandal bei Nissan aufgedeckt - © APA (AFP)

Nach dem Rückruf von mehr als einer Million Fahrzeugen wegen unzureichender Sicherheitsüberprüfungen gerät der japanische Autobauer Nissan weiter unter Druck. Japanische Medien berichteten am Mittwoch, in den Dokumenten über die Fahrzeug-Checks in Nissan-Werken seien routinemäßig falsche Angaben gemacht worden.