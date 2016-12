Stina Nilsson bei der Zieleinfahrt - © APA (AFP)

Die Schwedin Stina Nilsson und der Russe Sergej Ustjugow haben am Silvestertag den Auftakt der Tour de Ski der Langläufer gewonnen. In Val Müstair setzte sich Nilsson am Samstag im Freistil-Sprint vor den Norwegerinnen Maiken Caspersen Falla und Heidi Weng durch. Ustjugow verwies den Italiener Federico Pellegrino und Finn Haagen Krogh aus Norwegen in dem Weltcupbewerb auf die weiteren Plätze.