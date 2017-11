Nikolaus und Knecht Ruprecht bei Mühlebacher Christkindlemarkt

Im Ortsteil Mühlebach herrschte am Sonntag wieder ein besonderes Flair zur Vorweihnachtszeit.

Dornbirn. Ein Christkindlemarkt der exklusiven Art ereignet sich jedes Jahr auf dem Mühlebacher Dorfplatz. Ebenso exklusiv wie die Mühlebacher selbst, denen nicht umsonst nachgesagt wird, dass sie ein eigenständiges „Völkle“ im Stadtbezirk Hatlerdorf sind. Eine gemütliche Atmosphäre verbreitet sich alljährlich am Dorfplatz bei der Kapelle, rund um Josef’s Lädele und dem Traditionsgasthaus „Schiffle“. Bereits zum 16. Mal organisierte die Fasnatzunft Mühlebach den Markt mit heimischen Ausstellern. Tradition hat das alte Handwerk der Schmiede, das Fußenegger’s Anton jedes Mal vorführt und die Kinder miteinbezieht. Ein Stand der 4a-Klasse der VS Mittelfeld mit allerlei Selbstgebasteltem, mit guterhaltenem Spielzeug, das die Schüler zum Verkauf anboten, war vertreten. „Der Erlös geht in unsere Klassenkasse“, erklärte Emma als Klassensprecherin, die darauf achtete, dass die Kasse möglichst prall gefüllt wird. Eine Fahrt mit der Pferdekutsche war ebenso etwas Besonderes für die Kinder, wie der Besuch von St. Nikolaus und Knecht Ruprecht, die Nüsse und Süßigkeiten verteilten.