Niki dürfte als Marke zum Jahresende in Eurowings aufgehen

Die genauen Pläne sind noch nicht bekannt - © APA (Symbolbild)

Fans der Fluglinie Niki werden sich bald umgewöhnen müssen. Mit der Übernahme durch die Lufthansa-Gruppe wird der Name rasch verschwinden, die Flugzeuge werden unter der Marke Eurowings fliegen, sagte der Chef der Lufthansa-Tochter Eurowings, Thorsten Dirks, am Dienstag in Wien. Anfang 2018 sollte es so weit sein, wenn alles nach Plan läuft.