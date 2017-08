Niki-Betriebsversammlungen in Wien und Düsseldorf

Man wünscht sich von den Verhandlungen vor allem Klarheit - © APA

Am Flughafen Wien-Schwechat hat um 9 Uhr eine Betriebsversammlung der Air-Berlin-Tochter Niki begonnen. Die Österreich-Tochter ist von der Insolvenz der deutschen Mutter bisher nicht betroffen. Zeitgleich und am Nachmittag gibt es auch Betriebsversammlungen bei Niki am Standort Düsseldorf. Mittlerweile steht die überwiegende Zahl der Niki-Jets nicht in Wien, sondern in Deutschland.