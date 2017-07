Niessl warnt vor “amerikanischen Verhältnissen”

Landeshauptmann Niessl ist besorgt - © APA (EXPA/Groder)

Der burgenländische Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) hat am Mittwoch in Sachen Wahlkampffinanzierung vor “amerikanischen Verhältnissen” gewarnt. Wenn man höre, dass bestimmte Großkonzerne und Teile der Industrie größere Geldbeträge in die Wahlkampfkasse der Bewegung von ÖVP-Chef Sebastian Kurz pumpen, “kann man sich schon denken, welche Interessen diese vertreten wird”, sagte Niessl.