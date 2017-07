Niederösterreicherin ist neue Miss Austria

Um 23 Uhr stand das Ergebnis fest: Die Miss Austria 2017 heißt Celine, ist 19 Jahre alt und kommt aus Niederösterreich. Die Schülerin übernimmt den Titel von Dragana Stankovic aus Niederöstereich. Auch Miss Vorarlberg Sophie (18) durfte sich freuen. Sie schaffte es unter die Top Ten. Für Vizemiss Jennifer war leider nach der Vorrunde Schluss.

“Ein Traum geht in Erfüllung”

Mit einem souveränen Interview überzeugte die 19-jährige Vize Miss NÖ Celine Schrenk aus Gänserndorf. Die 1,75 Meter große Maturantin wurde gleichzeitig auch zur Miss Universe Austria 2017 gewählt und vertritt Österreich bei der internationalen Miss Universe Wahl. „Ich bin überwältigt und kann es noch gar nicht fassen – ein Traum geht für mich in Erfüllung. Ich habe hart an mir gearbeitet und es hat sich ausgezahlt. Ich freue mich auf das Jahr und hoffe, dass ich viele tolle Jobs absolvieren kann. Mit dem Sieg habe ich absolut nicht gerechnet, aber ich freue mich wahnsinnig, auch über mein neues Auto. Es war so eine tolle Vorbereitungszeit und jetzt freu ich mich auf alles was noch kommt”, so die Siegerin. Sie darf sich über ein Auto, einen Werbevertrag, Urlaube und Shootings freuen.

Die 22-jährige Vize Miss Vienna Sarah Chvala wurde zur Miss World Austria ernannt und wird Österreich bei der internationalen Miss World Wahl vertreten.