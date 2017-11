Niederösterreich will Gesetze durchforsten

Niederösterreich will seine Gesetze durchforsten: Im Zuge einer Sammelnovelle sollen in der nächsten Landtagssitzung am 14. Dezember 80 Bestimmungen in 24 Landesgesetzen geändert bzw. aufgehoben werden. "Wir wollen Niederösterreich zu einem Zukunftsland mit Hausverstand machen", erklärte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP).

Dazu gehöre eine bürgerfreundliche und transparente Verwaltung und Gesetzgebung sowie der laufende Abbau von bürokratischen Hürden. Konkret sollen Vorschriften, die sich in der Praxis als nicht notwendig erwiesen haben, beseitigt werden.

Zudem soll das E-Government in der Landesverwaltung ausgebaut werden. Künftig werde es in bestimmten Verfahren nicht mehr nötig sein, erforderliche Urkunden selbst vorzulegen, wenn diese von der Behörde über ein elektronisches Register abgerufen werden können. Als Beispiele genannt wurden Bauverfahren, in denen die Behörde die Abfrage im Grundbuch vornehme, Staatsbürgerschaftsnachweise, Personenstandsnachweise oder Meldedaten bei Anträgen auf Mindestsicherung oder Leistungen der Sozialhilfe.

Weiters sollen Ermächtigungen in bestimmten Landesgesetzen geschaffen werden, die es ermöglichen, dass die Landesregierung gewisse Vorhaben durch Verordnung bewilligungsfrei stellen kann. “Dadurch wird es zu einer Reduktion von Verfahren und somit auch von Verwaltungskosten kommen. Beispielsweise kann etwa in Zukunft – natürlich unter Beachtung von Sicherheitsaspekten – auf die vorherige Genehmigung bestimmter Erzeugungsanlagen verzichtet werden”, sagte VP-Klubobmann Klaus Schneeberger. Als Vorbild diene die Möglichkeit der Genehmigungsfreistellung für gewisse Betriebsanlagen in der Gewerbeordnung.

Betriebsanlagengenehmigungsverfahren seien in den vergangenen 20 Jahren stark beschleunigt worden, beinahe 90 Prozent seien demnach binnen 13 Wochen abgeschlossen. Dauert das Verfahren länger als drei Monate ab Vorliegen aller erforderlichen Unterlagen, können sich Wirtschaftstreibende an die Ombudsstelle zu Betriebsanlagen im Land NÖ (Tel. 02742/9005-13549) wenden. “Es geht darum, dass kein Verfahren zu lange dauern soll”, sagte Mikl-Leitner.

Die Maßnahmen seien die nächsten Schritte im Rahmen eines Deregulierungspakets für Niederösterreich. Heuer im Mai wurde der Entfall von Bauverhandlungen beschlossen, die Abwicklung von Wirtschafts- und Tourismusförderungen über die Landeshomepage ist seit Oktober möglich.