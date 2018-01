Niederösterreich wählt neuen Landtag

In Niederösterreich sind am Sonntag 1.386.343 Menschen zur Wahl des Landtags für die nächsten fünf Jahre aufgerufen. Dieser Urnengang ist der erste nach der NR-Wahl, die den Abschied der Grünen, den Wahlsieg der ÖVP und Schwarz-Blau im Bund brachte. Der Wahlkampf stand zuletzt ganz im Zeichen der NS-Liedbucher-Affäre rund um den FPÖ-Spitzenkandidaten Udo Landbauer.

Am Tag vor der Wahl, am Samstag, plädierte Bundespräsident Alexander Van der Bellen für den Rücktritt Landbauers. Am späten Nachmittag schloss Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) die Zusammenarbeit mit Landbauer in der nächsten Regierung aus.