Niedermühlbichler will Mehrheit jenseits von Schwarz-Blau

Auf die Frage, ob auch Rot-Blau möglich sei, wollte Niedermühlbichler nicht eingehen. Er verwies nur auf den geplanten Kriterienkatalog der SPÖ. Wenn dieser fertig sei, werde man sehen, welcher Partner für eine Zusammenarbeit in Frage komme. Die SPÖ wolle nicht mit einer Koalitionsansage in die Wahl gehen, sondern mit ihrem Programm.

Der Bundesgeschäftsführer zeigte sich trotz der Probleme der SPÖ zuletzt in Wien und der starken Umfragewerte des möglichen ÖVP-Spitzenkandidaten, Außenminister Sebastian Kurz zuversichtlich. Und Niedermühlbichler gab sich auch überzeugt, dass die Funktionäre und Mitglieder trotz der Auseinandersetzungen in Wien “laufen werden”. Er hätte sich zwar auf dem Wiener Landesparteitag ein besseres Ergebnis für die Parteispitzen gewünscht, jetzt müsse man aber nach vorne blicken und die Kundgebung am 1. Mai mache ihn hoffnungsfroh, dass die Partei handlungsfähig sei.

Trotz der ständigen Querelen und der letzten ÖVP-Attacke gegen Bundeskanzler Christian Kern beharrte der SPÖ-Bundesgeschäftsführer auf dem regulären Wahltermin im Herbst 2018. “So lange etwas weitergeht in der Regierung, werden wir weiterarbeiten.” Zur Tatsache, dass die Koalition mit einer Reihe von Maßnahmen gegenüber ihrem eigenen Zeitplan im Verzug ist, kommentierte Niedermühlbichler damit, dass es nicht so wichtig sei, ob etwas “ein oder zwei Wochen länger dauert”.

(APA)