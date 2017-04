Niedermayer: Drei Rekorde, aber kein J-EM Ticket

Um sich für die Junioren-EM in Netanya/Israel zu qualifizieren, startete der Bludenzer letztes Wochenende bei einem Qualifikationswettkampf in der Grazer Auster, wo über 800 Athleten aus 13 Nationen und 115 Vereinen gegeneinander antraten.

3 Landesrekorde über die Brustdistanzen

Über die 100 m Brust Distanz qualifizierte sich der 17-Jährige im Vorlauf mit einer Zeit von 1:06,43 min. für das B-Finale. Im Finallauf am Nachmittag konnte Niedermayer nochmals zulegen. Er gewann den Lauf und verbesserte seine Zeit auf 1:05,04 min. Trotzdem verpasste er um 1,39 sek. das angestrebte J-EM Limit. Auch über die 50 m (29,62 sek.) sowie 200 m Brust (2:25,36 min.) schwamm der Sportgymnasiast jeweils in die Finalläufe und toppte die Rekord-Zeiten, die er erst vor zwei Wochen in Prag geschwommen war. Bei 50 m Brust fehlten ihm noch vier Zehntel zur geforderten J-EM-Limitzeit.

Diese Zeiten bedeuten alle neue Vorarlberger Rekorde. Trotzdem resumiert Niedermayer: „Das J-EM Ticket war zum Greifen nah. Schade – ich habe mich bestmöglich vorbereitet, aber schlussendlich merkt man bei Langbahnwettkämpfen, dass uns in Vorarlberg einfach das Training auf der 50m Bahn fehlt.“

Weitere Bestzeiten

Zwei weitere Bludenzer Athleten waren ebenfalls bei diesem Meeting. Nicolas Pock (Jg. 00) schwamm mit einer Zeit von 27, 05 sek. über 50 m Freistil eine neue persönliche Bestzeit. Ebenso Moritz Messner (Jg. 02) über 50m Brust (33,20 sek.).

Training auf 50m Bahn

Wenn es das Wetter zulässt, kann hoffentlich bald das Training auf der 50m Bahn aufgenommen werden. Bei den Staatsmeisterschaften im Juli wollen die Bludenzer Schwimmer wieder ganz vorne in den Medaillenrängen mitmischen.