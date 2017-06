Niederlande im WM-Quali zum Siegen verdammt

Advocaat steht vor dritter Amtszeit - © APA (AFP)

Vor der Rückkehr von Dick Advocaat auf die Trainerbank des niederländischen Fußball-Nationalmannschaft steht die Elftal in der WM-Qualifikation mit dem Rücken zur Wand. Der Fokus des neuen Bondscoachs liegt voll auf Erfolgen. “Wir spielen nur für das Ergebnis. Die Punkte sind am Wichtigsten”, betonte Advocaat. Drei davon sind am Freitag in Rotterdam gegen Luxemburg eingeplant.