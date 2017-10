Niederlagen für Köln und Berlin in der Europa League

Wieder eine Niederlage für die Kölner - © APA (AFP)

Der 1. FC Köln kommt auch in der Fußball-Europa-League nicht auf Touren. In der Gruppe H unterlag die Mannschaft von Trainer Peter Stöger am Donnerstag 0:1 bei BATE Borisow in Weißrussland. Köln steht nach drei Runden mit null Punkten am Tabellenende. In Führung liegt mit neun Punkten Arsenal, die Londoner gewannen bei Roter Stern Belgrad auswärts mit 1:0.