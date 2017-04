Arnautovic vergab einen Elfmeter - © APA (AFP)

Stoke City hat am Samstag in der englischen Fußball-Premier-League eine 0:2-Niederlage bei Abstiegskandidat Swansea City kassiert. ÖFB-Spieler Marko Arnautovic stand bis zur 84. Minute auf dem Feld, in der 68. Minute jagte er den Ball bei einem Elfmeter weit über die Latte. Sebastian Prödl spielte beim 0:2 von Watford gegen Hull City durch.