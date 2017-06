Niederlage gegen die Bullen

Dornbirn/Feldkirch. Ihrer Favoritenrolle gerecht wurden am vergangenen Wochenende die AKA-Teams von Red Bull Salzburg. Im Feldkircher Waldstadion trafen die Bullen in den Altersklassen U15 und U16 auf ihre Gegner aus Vorarlberg. Während sich die U16-Vorarlbergauswahl mit einer knappen Niederlage (1:2) geschlagen geben musste, kassierte die jüngere U15-Elf gleich sechs Gegentore. In der ersten Hälfte schaffte es die Nussbaumer-Elf mit viel Einsatz mit einem 0:1 in die Halbzeit, kurz nach Anpfiff gelang den Gästen aber durch einen Foulelfmeter das 2:0. In Folge dominierten die Salzburger das Spiel klar und am Ende mussten die Ländle-Kicker eine 0:6 Pleite hinnehmen.

Am kommenden Wochenende stehen nun noch die letzten Spiele der ÖFB-Jugendliga an. Vorarlberg trifft zuhause auf die Auswahl von St. Pölten. Gespielt wird in Bregenz bei der Viktoria, der Anpfiff für die U15- und U16- Partie ist um 10.30 Uhr, die U18 spielt ab 12.30 Uhr.