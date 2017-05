Niederlage beim Tabellenführer in Hörbranz

Nach einem ersten Abtasten waren es die Leiblachtaler, welche durch ihre erste Torchance in der 17. Minute mit 1:0 in Führung gingen. Danach sahen die Zuschauer bei naßkaltem Wetter eine ausgeglichene Partie, in welcher beide Teams offensiv wenige Möglichkeiten kreieren konnten. So ging es mit dem knappen Rückstand für unsere Mannschaft in die Halbzeitpause.

Die zweite Spielhälfte beginnt dann mit einem Paukenschlag. Ein seitlich versetzter Freistoss geht an Freund und Feind vorbei und findet zum Unglück des KFZ Hagspiel FC Hittisau den Weg zum 2:0 ins Tor. Dies war der Weckruf für das Gästeteam. Nur drei Minuten später können wir nach einem schönen Spielzug auf 2:1 verkürzen und in weiterer Folge sehen die mitgereisten Fans dann die stärkste Phase der Hittisauer. Der Ball wird gut in den eigenen Reihen behauptet und wir finden immer wieder gute Einschussmöglichkeiten vor. Leider gelingt es in diesen Minuten nicht, den Ausgleich zu erzielen. Ab Minute 75 kann sich das Heimteam wieder besser in Szene setzen und das Match offener gestalten. In der Schlussphase versucht es unsere Mannschaft nochmals mit der Brechstange und findet tatsächlich noch zwei gute Möglichkeiten auf den Ausgleich vor, welcher aber ungenützt bleiben. Somit müssen wir trotz guter Leistung beim Tabellenführer mit leeren Händen die Heimreise antreten.

Unsere 1b-Mannschaft kassiert im Anschluss an diese Partie gehen die Spg. Hörbranz/Hohenweiler in der 92. Minute einen Gegentreffer und verliert somit unglücklich mit 1:0.

Vorschau KFZ Hagspiel FC Hittisau – FC Götzis:

Der KFZ Hagspiel FC Hittisau trifft am Samstag, dem 13. Mai 2017 um 17.00 Uhr zuhause auf den FC Götzis. Die Gäste liegen aktuell auf dem 5. Tabellenplatz und verfügen über eine junge spielstarke Truppe, welche defensiv kompakt steht. Unser Trainer hofft bei diesem Heimspiel auf die Rückkehr von zwei zuletzt angeschlagenen Defensivspielern. Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung dürfen die heimischen Fans in dieser Partie doch auf den einen oder anderen Punktezuwachs hoffen. Im Vorspiel empfängt unser 1b-Team um 14.30 Uhr die Spg. Buch/Alberschwende und wird natürlich alles daran setzen, dieses Wälderderby erfolgreich zu bestreiten. Als Spieltagsponsor konnte die Firma Seitz – NORA Zentrum aus Kempten gewonnen werden.