Niederländische Koalition sieben Monate nach Wahl fixiert

Mark Rutte wird auch die neue Regierung führen - © APA (AFP)

Fast sieben Monate nach der Parlamentswahl steht in den Niederlanden eine neue Regierungskoalition. Die Vertreter von zwei liberalen und zwei christlichen Parteien einigten sich am Montag in Den Haag auf den Koalitionsvertrag. Es war die längste Regierungsbildung in der Geschichte der Niederlande.