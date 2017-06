Niederländische Justiz prüft Vorgehen gegen Wilders

Grund ist eine Rede Wilders auf einem FPÖ-Treffen in der Hofburg - © APA

Der niederländische Rechtspopulist Geert Wilders ist erneut wegen islamfeindlicher Äußerungen im Visier der Justiz. Ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft in Den Haag erklärte am Freitag, die Ermittler prüften ein Vorgehen gegen Wilders wegen einer Rede in der Wiener Hofburg im März 2015.