Niederländische Bahn streicht “Dames en Heren”

Zugreisende werden, wie hier am Bahnhof in Den Haag, neutral angesprochen. - © AFP

Zugreisende in den Niederlanden werden künftig nicht mehr mit “Damen und Herren”, sondern mit dem geschlechtsneutralen “Reisende” angesprochen. Die niederländische Bahngesellschaft NS kündigte am Freitag in Utrecht an, die Anrede mit Start des Winterfahrplans im Dezember zu verändern.