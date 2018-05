Nicole Weinl: Von der Spitzensportlerin zum Model

Nach ihrer erfolgreichen Karriere als Spitzensportlerin in der Rhythmischen Sportgymnastik will die erst 20-jährige Batschunserin Nicole Weinl als Model voll durchstarten.

Sie war die österreichs Nummer eins in der Rhythmischen Sportgymnastik, aber Nicole Weinl hat ihre aktive Karriere als Spitzensportlerin im Oktober vergangenen Jahres beendet. Nun widmet sich die 20-jährige Oberländerin ihrem JUS-Studium und vor allem ihrer Laufbahn als Model. “Ich wollte immer schon Modeln. Mit dem Auftrag in der Always-TV Werbung habe ich schon zu Beginn einen großen Erfolg gelandet. Ich habe auch die Miss Online Wahl gewonnen. Jetzt will ich auch bei der Miss Austria Wahl ganz oben stehen. Neben meinem Studium will ich als Model nun voll durchstarten. Die ersten Gehversuche habe ich mit Bravour erledigt. Möchte so viel Erfahrung sammeln und so viele Aufträge bekommen wie nur möglich”, sagt Nicole Weinl.