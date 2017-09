Nicht zum Bobfahren, sondern zum Eishockey spielen

Der Halbfinalist der letzten Saison ist auch in die Meisterschaft 2017/2018 stark gestartet und musste sich erst einmal, gegen Vizemeister Asiago geschlagen geben.

Will man das Punktekonto aufstocken muss Alles passen. Die Feldkircher brauchen dazu nicht nur eine konzentrierte Leistung über sechzig Minuten, sondern wohl auch das nötige Quäntchen Glück.

Die Montfortstädter können vollzählig die Auswärtsfahrt antreten und werden alles daran setzten den Favoriten zu fordern. Trotzdem hängen die Trauben in Venetien hoch und die Luft ist dünn. Nicht nur was das Leistungsniveau des Gegners anlangt, sondern auch was die Seehöhe des Ortes Cortina d’Ampezzo anlangt. Der bekannte italienische Schiort liegt auf über 1200m Seehöhe.

S.G. Cortina Hafro – FBI VEU Feldkirch

Cortina d‘Ampezzo, Stadio Olimpico , Mittwoch 27.09.2017, 20:30h