Kopftuch-Protest: Kleine Mädchen werden instrumentalisiert

Ein Protest gegen das von der Regierung geplante Kopftuchverbot für Kinder sorgt gerade für hitzige Diskussionen in den sozialen Netzwerken. Versehen mit dem Hashtag "NichtOhneMeinKopftuch" protestieren Mädchen im Kindergartenalter gegen das neue Gesetz.

Auf den Bildern sind kleine Mädchen zu sehen, die Schilder mit dem Satz “Nicht ohne mein Kopftuch” hochhalten. Viele User stellen verständlicherweise in Frage, dass die Mädchen selbst auf diese Idee gekommen sind und kritisieren, dass hier offenbar Kinder instrumentalisiert worden seien.

Auch diese Mädchen halten für den Protest her.

Auch diese Mädchen halten für den Protest her. ©Twitter

Auch diese Mädchen halten für den Protest her. ©Twitter

Viele User können nicht glauben, dass Frauen in anderen Ländern ihre Kopftücher verbrennen, während Muslime in Österreich an ihrer Verschleierung festhalten. User “Hadi ya” schreibt dazu: “Wo anders verbrennen Frauen ihre Kopftücher und bei uns wird das Mittelalter wieder eingeführt…”