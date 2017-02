Nibelungen-Festspiele: “Diesmal muss Wagner dran glauben”

Der Auftakt zu den Nibelungen-Festspielen erfolgt am 4. August - © APA (dpa)

Der Mythos um Siegfried und Kriemhild ist nach acht Jahrhunderten immer noch lebendig. Wenn am 4. August die Nibelungen-Festspiele im deutschen Worms Premiere feiern, sieht Autor Albert Ostermaier “ein unglaublich verstörendes politisches Potenzial” am Werk. Erste Einblicke in sein drittes für die Festspiele geschriebenes Stück “Glut. Siegfried von Arabien” gab er am Montagabend in Ingelheim.