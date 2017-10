Nibali gewann 111. Lombardei-Rundfahrt

Ein spektakulärer Sturz des Belgiers Laurens de Plus rund 40 km vor dem Ziel blieb ohne schwerwiegende Folgen. Der 22-Jährige erwischte in der Abfahrt von der Colma di Sormano eine Kurve schlecht, wurde über die Leitschiene katapultiert und kam einige Meter tiefer auf. De Plus wurde von Rettungskräften an Ort und Stelle erstversorgt und ins Krankenhaus gebracht, kam aber ohne schwere Verletzungen davon, wie sein Quick-Step-Team noch während des Rennens mitteilte. Die Österreicher Gregor Mühlberger und Patrick Konrad (beide Bora) kamen nicht ins Spitzenfeld.

(APA)