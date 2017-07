NHL- und Europaerfahrung für “Bulldogs”

Vor allem seine physische Präsenz macht den aus Red Deer in Alberta stammenden Stürmer zum absoluten Schlüsselspieler für die Offensive der Dornbirn Bulldogs. Für den ehemaligen NHL-Crack der Dallas Stars, Boston Bruins und Edmonton Oilers ist das Engagement in der Erste Bank Eishockey Liga bereits der zweite Versuch in Europa Fuß zu fassen. Im Vorjahr plagte Fraser, der beim schwedischen Top-Klub Rögle BK anheuerte, eine Verletzung.

Österreich und insbesondere Dornbirn kennt Fraser nur vom Hörensagen. „Über die Liga weis ich noch nicht viel. Von der Organisation, den Leuten und der Stadt habe ich nur Gutes gehört“, verweist Fraser auf die Informationen von seinem Freund Dustin Sylvester, der mit den Vorarlbergern bereits in seine dritte Saison geht.

Im Ländle freuen sich die Fans bereits auf den 1,88 Meter großen und 95 kg schweren Neuzugang. „Matt Fraser ist ein großer Flügel und kann rechts oder links spielen. Er ist ein Spieler, der Tore schießen kann und aggressiv spielt. Für die Dornbirn Bulldogs ist es wichtig, dass wir körperlich präsente Spieler haben“, erklärt Scouting-Mitarbeiter und Assistant Coach Rick Nasheim. Bis zum Trainingsstart am 01. August wollen die Vorarlberger noch zwei weitere Stürmer verpflichten.

Matt Fraser

Geb. am 20.05.1990 in Red Deer, AB, CAN

Position: Flügelstürmer

NHL-Stationen: Dallas Stars, Boston Bruins, Edmonton Oilers

2016/17: Rögle BK (SWE)

2017/18: Dornbirn Bulldogs