NHL-Niederlagen für Vanek und Raffl

Rückkehrer Vanek verlor 0:2 - © APA (GETTY)

Kein Erfolgserlebnis gab es für die österreichischen Eishockey-Stürmer am Mittwoch in der National Hockey League (NHL). Thomas Vanek bezog mit den Detroit Red Wings eine 0:2-Heimniederlage gegen die St. Louis Blues, Michael Raffl und die Philadelphia Flyers verloren in Calgary gegen die Flames mit 1:3.