NGOs weisen Schlepper-Vorwürfe von Italiens Justiz zurück

NGOs wehren gegen Polemik - © APA (AFP)

Bei der Flüchtlingsrettung im Mittelmeerraum engagierte Menschenrechtsorganisationen weisen Vorwürfe der italienischen Justiz zurück, mit Schleppern im Mittelmeer zu kooperieren. “Unser einziges Ziel ist die Rettung von Kindern vor dem sicheren Tod im Mittelmeer”, so Valerio Neri, Generaldirektor von “Save the children” im Interview mit der römischen Tageszeitung “La Repubblica” am Montag.