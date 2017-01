NGO gibt Bericht zu Vertuschung von Kriegsverbrechen heraus

Der Bericht erfasste 940 albanische Opfer, mehrheitlich Zivilisten, deren Leichen nach dem Sturz des Milosevic-Regimes in vier Massengräbern in Serbien entdeckt worden waren. Die Menschenrechtsorganisation behauptete zudem, dass die Leichen einer “unbekannten Opferzahl” auch in drei serbischen Industriebetrieben verbrannt worden seien. Die Mehrheit der für die Vertuschung Verantwortlichen würden derzeit “ihren Ruhestand genießen”, kritisierte die NGO.

Der Auftrag war vom damaligen Präsidenten Jugoslawiens Slobodan Milosevic gekommen, erklärte die Menschenrechtsorganisation.

(APA)