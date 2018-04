NGO-Allianz fordert Geld für Frauen- und Kindersicherheit

Deutlich mehr Geld für Gewaltschutz und Gleichstellung fordert die NGO-Allianz "Gewaltfrei leben" von der Regierung. Die derzeit vorgesehenen Mittel von rund zehn Millionen Euro seien eindeutig zu wenig, hieß es am Freitag bei einer Pressekonferenz in Wien. Verbesserungen im Gewaltschutz seien ohne entsprechende finanzielle Mittel nicht möglich.

“Es kann nicht auf dem Rücken der Fraueneinrichtungen gespart werden, das trifft die Frauen und Kinder selbst”, gab Rösslhumer zu bedenken. In Österreich ist jede fünfte Frau mindestens einmal in ihrem Leben Opfer von körperlicher oder sexueller Gewalt. Die Dunkelziffer dürfte weitaus höher sein. “Wenn die Ministerin (Juliane Bogner-Strauß; Anm.) von 100 zusätzlichen Plätzen in Frauenhäusern spricht, aber kein Geld hat, ist das nur ein Lippenbekenntnis”, sagte Rösslhumer.

Die Allianz “Gewaltfrei leben” ist ein seit 2016 bestehender Zusammenschluss von mehr als 30 Opferschutz- und Zivilgesellschaftseinrichtungen. Als ihre Aufgaben bezeichnet sie die Unterstützung der Umsetzung der Grevio-Empfehlungen und die Förderung der Implementierung der Istanbul-Konvention. Der vom Europarat installierte Monitoring-Mechanismus Grevio (Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence) hat Österreich hinsichtlich des Umgangs mit Gewalt an Frauen sowie häuslicher Gewalt geprüft und das Ergebnis des Berichts im September vergangenen Jahres veröffentlicht. Grundsätzlich bescheinigte Grevio Österreich eine “starke Führungsrolle” beim Schutz vor häuslicher Gewalt, in mehreren Bereichen gebe es jedoch Verbesserungsbedarf.