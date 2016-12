NFL-Titelverteidiger Denver Broncos verpasste Play-off

Kansas top, Denver flop - © APA (AFP/Getty)

Die Denver Broncos werden ihren Titel in der National Football League (NFL) nicht erfolgreich verteidigen. Nach einer 10:33-Niederlage am Christtag bei den Kansas City Chiefs hat der Titelverteidiger keine Chance mehr, in die von ihm zuletzt 2010 verpassten Play-offs zu kommen. Hingegen steht Rekordmeister Pittsburgh in der K.o.-Phase. Die Steelers bezwangen Erzrivalen Baltimore Ravens 31:27.