NFL-Teambesitzer fürchten sich laut Trump vor Spielern

Der Präsident sieht vor allem die Liga in der Verantwortung. “Die NFL darf unser Land, unsere Fahne und unsere Hymne nicht respektlos behandeln.” Die Möglichkeiten die Geste des Hinkniens während der Hymne, die sich gegen Rassismus und Diskriminierung vor allem von Afroamerikanern in den USA richtet, zu verbieten wären laut Trump jedenfalls gegeben. “Sie haben Regeln für alles. Man darf etwa nicht in der Endzone tanzen. Die NFL und die Spieler müssen unser Land ehren.”

(APA/ag.)