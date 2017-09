NFL-Star Michael Bennett mit Tod bedroht worden

Michael Bennett wurde laut eigenen Angaben von Polizisten bedroht - © APA (AFP/Getty)

American-Football-Profi Michael Bennett ist nach eigener Aussage Opfer von rassistisch motivierter Polizeigewalt geworden. In einem offenen Brief berichtete der Spieler vom NFL-Team Seattle Seahawks am Mittwoch, nach dem Boxkampf von Floyd Mayweather gegen Conor McGregor (26. August) in Los Angeles von einem bewaffneten Polizisten unter anderem mit dem Tod bedroht worden zu sein.