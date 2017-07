Neymar wurde bei Barcelona-Training handgreiflich

Der Superstar vergaß offenbar seine Manieren - © APA (AFP)

Fußball-Star Neymar hat am Donnerstag nach einer handgreiflichen Auseinandersetzung mit Neuzugang Nelson Semedo wutentbrannt das Training des FC Barcelona in Miami verlassen. Im Internet kursiert ein Video, auf dem der Ausraster von Neymar zu sehen ist. Unmittelbar danach wurde erklärt, dass der 25-Jährige wegen “Transfergesprächen” nicht an einer Barcelona-Fan-Aktion in China teilnehmen werde.