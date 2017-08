Neymar laut Medienberichten zu Verhandlungen nach Paris

Barcelona könnte ein Superstar abhanden kommen - © APA (AFP)

Der mögliche Fußball-Rekordtransfer von Neymar vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain soll Berichten französischer Medien zufolge in den kommenden Tagen in Frankreichs Hauptstadt endgültig verhandelt werden. Die Zeitung “Le Parisien” schrieb, der Stürmer werde nach einem Werbe-Auftritt für den FC Barcelona am Dienstagabend aus China nach Paris fliegen.