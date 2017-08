Guter Einstand für Neymar - © APA (AFP)

Fußball-Superstar Neymar hat im ersten Pflichtspiel nach seinem Rekordtransfer vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain gleich ein Tor erzielt. Der 25-jährige Brasilianer traf am Sonntag bei seinem Debüt für PSG in der Liga bei Guingamp in der 82. Minute zum 3:0-Endstand. Davor hatte Neymar bereits zum 2:0 durch Edinson Cavani die Vorarbeit geleistet (62.).