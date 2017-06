New Zealand bei Challenger-Runde des America’s Cup gekentert

Die Crew blieb unverletzt - © APA (AFP)

Das Emirates Team New Zealand ist in der Challenger-Runde zum America’s Cup vor Bermuda gekentert. In der vierten Halbfinal-Begegnung des Challenger-Play-offs gegen das britische Team Land Rover BAR geriet der neuseeländische Katamaran in einem Manöver in der Vorstartphase außer Kontrolle. Die sechsköpfige Crew von Steuermann Peter Burling blieb dabei nach ersten Informationen unverletzt.