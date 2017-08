New Yorks Millionäre sollen U-Bahn pünktlicher machen

New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio will U-Bahnverspätungen mit einer Millionärssteuer beikommen. Ehepaare mit mehr als einer Million Dollar (847 000 Euro) Jahreseinkommen sollten künftig 4,4 statt 3,9 Prozent Einkommensteuer zahlen, sagte de Blasio am Montag (Ortszeit). Sie solle auch für Singles mit 500 000 Dollar Einkommen gelten. Mit den Einnahmen von rund 800 Millionen Dollar sollten Gleise und Bahnen auf Vordermann gebracht und verbilligte Tickets für Pendler mit geringem Einkommen finanziert werden.

Pro Monat 70.000 Verspätungen

Etwa 5,7 Millionen Menschen nutzen die New Yorker U-Bahn an jedem Werktag. Pro Monat gibt es allerdings 70 000 Verspätungen – dreimal so viele wie vor fünf Jahren. Der Chef der kommunalen Gewerkschaft, Henry Garrido, sagte, bisweilen seien sogar die Reparaturtrupps verspätet.

Pendler kämen morgens zu spät zur Arbeit, erhielten einen Verweis dafür und seien am Abend zu spät, um ihre Kinder aus der Tagesbetreuung abzuholen, sagte de Blasio. Und dann verpassten sie noch ihre Arzttermine. “Die Leute wollen nicht, dass dieser Wahnsinn noch weitergeht”, sagte de Blasio.

Bis zu 35 000 New Yorker betroffen

Die Steuer würde dem Bürgermeister zufolge für 30 000 bis 35 000 New Yorker fällig. Die mit den Einnahmen möglichen Investitionen kämen aber allen zugute. Unter anderem sollten die 800 000 New Yorker, deren Einkommen auf oder unter dem Armutsniveau liegt, für ihre Metrotickets nur den halben Preis zahlen müssen. Das schlüge mit 250 Millionen Dollar zu Buche.

Die Republikaner konnten der Idee nur wenig abgewinnen. Dass die Stadt investieren wolle, sei in Ordnung, sagte der lokale republikanische Senator John Flanagan. Aber dafür könne sie sich aus ihrem Überschuss von 4,2 Milliarden Dollar bedienen.